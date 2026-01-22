Muş'ta Tırda Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Muş'ta Tırda Yangın Kontrol Altına Alındı

Muş\'ta Tırda Yangın Kontrol Altına Alındı
22.01.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta park halindeki tırın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muş'ta park halindeki bir tırın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle dorsesine sıçramadan söndürüldü.

Muş'un 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi'nde park halinde bulunan bir tırda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, 16 BJN 721 plakalı tırın motor kısmında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin tırın dorsesine sıçramasını önledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle tırda maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Ulaşım, Olay, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Muş'ta Tırda Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
Kocaeli’de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Transfer için İstanbul’dalar Fenerbahçe’de sürpriz veda Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda
Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı

19:40
Fenerbahçe ve Aston Villa’nın ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe ve Aston Villa'nın ilk 11'leri belli oldu
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
19:08
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 19:56:58. #7.11#
SON DAKİKA: Muş'ta Tırda Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.