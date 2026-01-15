Muş'ta tedavi gören 30 yaşındaki M.B, ileri düzey tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.
Muş Devlet Hastanesinde tedavi gören 30 yaşındaki M.B'nin, mevcut sağlık durumu doğrultusunda ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürülen hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Muş'tan Ankara'ya Ambulans Uçakla Nakil - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?