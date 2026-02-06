Musa Kulaklıkaya, Irak Büyükelçisini Kabul Etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Macit el-Laçmavi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, nezaket ziyareti çerçevesinde Irak'ın Ankara Büyükelçisi Macit el-Laçmavi'yi kabul etti" denildi.
