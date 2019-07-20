Son Dakika Haberleri: Musabeyli ilçesinde Aişe Caminin ibadete açıldı
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Musabeyli ilçesinde Aişe Caminin ibadete açıldı

52 dakika önce

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Hz Aişe cami düzenlenen tören ile ibadete açıldıProgramda konuşan Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Caminin yapılmasında emeği, katkısı olan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "Allah hepsine cennette hazırlanan saraylar da olmayı nasip eder inşallah.

Musabeyli ilçesinde Aişe Caminin ibadete açıldı, System.String[]
Kilis'in Musabeyli ilçesinde Hz Aişe cami düzenlenen tören ile ibadete açıldı

Programda konuşan Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Caminin yapılmasında emeği, katkısı olan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "Allah hepsine cennette hazırlanan saraylar da olmayı nasip eder inşallah. Hz Aişe camimizin ilçe halkımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu camide kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul ve karin olmasını niyaz ediyorum. Caminin yapımında emeği geçen herkese yeniden teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum"dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken, sonrasında ise Vali Recep Soytürk ile Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı tarafından caminin yapılmasında katkısı olanlara belge verildi.

Cami açılışına Vali Recep Soytürk, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, İl Müftüsü Abdurahman Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İlçe Müftüsü İsmail Çınar, çok sayıda vatandaş katıldı. - KİLİS
Musabeyli, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:37 Kaynak: İHA
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