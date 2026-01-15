MÜSİAD'dan Endemiks Tarım'a Girişimcilik Ödülü - Son Dakika
MÜSİAD'dan Endemiks Tarım'a Girişimcilik Ödülü

MÜSİAD'dan Endemiks Tarım'a Girişimcilik Ödülü
15.01.2026 10:43
Endemiks Tarım, MÜSİAD Tedarikçi Günü'nde 'Girişimcilik' ödülünü kazandı. İbrahim Ölemez ödülü aldı.

MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulu Tedarikçi Günü programına, MÜSİAD Muğla Şube Başkan Yardımcısı ve Sektör Kurullarından Sorumlu Başkanı Yunus Manav ile Yönetim Kurulu Üyesi, Endemiks Tarım Ticaret A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Ölemez katılım sağladı.

Program kapsamında, 11 MÜSİAD Muğla üyesinin bir araya gelerek kurduğu ve Köyceğiz'deki fabrikasında faaliyet gösteren Endemiks Tarım Ticaret firması, MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Tedarikçi Günleri Programı çerçevesinde verilen MÜSİAD Gıda Vizyon ödüllerinde 'Girişimcilik' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ödül, Edemiks A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ölemez tarafından teslim alındı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren İbrahim Ölemez, Endemiks Tarım firmasının ortak akıl, güçlü iş birliği ve sürdürülebilir üretim vizyonuyla hayata geçirildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"11 MÜSİAD üyesinin inanç ve kararlılıkla bir araya gelerek kurduğu Endemik Tarım yerli üretimi güçlendirmeyi, tarım ve gıda alanında katma değerli projeler geliştirmeyi hedefleyen bir girişimdir. Bu ödül, yalnızca şirketimiz için değil, birlikte üretme kültürüne inanan tüm üyelerimiz için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Bizlere bu vizyonu kazandıran MÜSİAD camiasına ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bu anlamlı ödül, MÜSİAD çatısı altında geliştirilen ortak girişimlerin ve sektörler arası iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD'dan Endemiks Tarım'a Girişimcilik Ödülü - Son Dakika

SON DAKİKA: MÜSİAD'dan Endemiks Tarım'a Girişimcilik Ödülü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.