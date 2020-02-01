MÜSİAD Rektör Çomaklı ve üniversite yönetimini ağırladı - Son Dakika
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MÜSİAD Rektör Çomaklı ve üniversite yönetimini ağırladı

7 saat önce

MÜSİAD Başkanı Fuat Demir ve Yönetim kurulu üyeleri sabah kahvaltısında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve üniversite yönetimini ağırladı.

MÜSİAD Rektör Çomaklı ve üniversite yönetimini ağırladı, System.String[]

MÜSİAD Başkanı Fuat Demir ve Yönetim kurulu üyeleri sabah kahvaltısında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve üniversite yönetimini ağırladı.


MÜSİAD Şubesinde gerçekleştirilen kahvaltı programına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör yardımcısı Prof.Dr. Ayhan Çelik, Rektör Danışmanı ve BAP Koordinatörü Prof.Dr. Atilla Keskin, Proje Ofisi Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Özdemir, Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Yaprak, Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Aksoy, Teknokent Genel Müdürü Doç.Dr. Ersin Karaman'da katıldı.


Kahvaltı sonrası tarım ve hayvancılıkla ilgili bir sunum yapıldı.


MÜSİAD Başkanı Demir, "Atatürk Üniversite rektörümüzü ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Atatürk Üniversitesi'nin şehirle entegre olma noktasında önemli bir süreç yaşıyor. Gelişen ülkelere baktığımız zaman mutlaka üniversite ile iş dünyasının ortaklığını görüyoruz. Atatürk Üniversite bu konuda bize rehber oldu. Ciddi danışmanlık hizmetleri alıyoruz" dedi.


Başkan Fuat Demir, özellikle Oltu Cağ kebabı, termal seracılık ve hayvancılıkla ilgili projelerini anlattı.


Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise konuşmasında iş dünyası ile üniversite işbirliği konusuna değinerek sanayici ve yatırımcı iş adamlarının mutlaka birer danışman ile haraket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Üniversite kapılarının halka ve iş adamlarına her zaman açık olduğunu söyledi. - ERZURUM

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Mustafa Kemal Atatürk, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
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