Musk, Starlink Üzerinden Suçlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Musk, Starlink Üzerinden Suçlanıyor

28.01.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Dışişleri Bakanı, Musk'ı Rusların Starlink'i savaşta kullanmasına izin vermekle suçladı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Elon Musk'ı, Starlink ağının Rus güçlerince kullanılmasına izin vererek "savaş suçlarından para kazanmakla" suçladı.

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsünce (ISW) yayımlanan araştırmada, Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu SpaceX şirketinin Starlink ağının, Rus güçlerince giderek daha fazla kullanıldığını ve söz konusu sistem sayesinde Ukrayna'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının menzilinin genişlediği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Sikorski de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, ISW'nin araştırmasını alıntıladığı paylaşımda, "Hey büyük adam Elon Musk, Rusların Starlink'i Ukrayna şehirlerini hedef almak için kullanmasını neden durdurmuyorsun?" ifadesini kullandı.

Sikorski, savaş suçları üzerinden para kazanmanın Musk'ın markasına zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Musk ise Sikorski'nin paylaşımına, "Bu salyası akan embesil, Starlink'in Ukrayna'nın askeri iletişiminin belkemiği olduğunu bile fark etmiyor." yanıtını verdi.

İkili geçen yıl da X'ten tartışmıştı

Musk ile Sikorski arasında geçen yıl da X üzerinden tartışma yaşanmış, Musk yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusuna sağlanan Starlink hizmetine işaret ederek "Starlink sistemim Ukrayna ordusunun belkemiğidir. Eğer onu kapatırsam, tüm cephe hatları çöker." ifadelerine yer vermişti.

Sikorski ise bu paylaşıma karşılık olarak Ukrayna'nın kullandığı Starlink hizmetinin Polonya tarafından karşılandığını ve kapatılmasına yönelik herhangi bir tehdidin alternatif ağ arayışına yol açacağını belirtmişti.

Musk, aynı gün yaptığı paylaşımda Sikorski'ye, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun. ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." ifadeleriyle karşılık vermişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Starlink, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musk, Starlink Üzerinden Suçlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:34:50. #7.11#
SON DAKİKA: Musk, Starlink Üzerinden Suçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.