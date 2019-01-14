Son Dakika Haberleri: Musluk Hırsızı Tutuklandı

Musluk Hırsızı Tutuklandı

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesindeki Çınarlı ve Cebeci Camileri'nin abdesthanelerindeki muslukları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Doyuran (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Musluk Hırsızı Tutuklandı, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesindeki Çınarlı ve Cebeci Camileri'nin abdesthanelerindeki muslukları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Doyuran (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayı önceki gece Çınarlı ve Cebeci Camileri'nde meydana geldi. Her iki camiden abdest alınan musluklar, sökülüp çalındı. Sabah gelen cami görevlileri, muslukların yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, camilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Muslukları çalan şüphelinin Mustafa Doyuran olduğu tespit edildi. Doyuran, Selçuk Mahallesi'ndeki metruk bir evde gözaltına alındı. Evde çalıntı musluklar da bulundu. Adliyeye sevk edilen Mustafa Doyuran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:38 Kaynak: DHA

Sabah, İznik, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Sanatçı Bedia Akartürk Hastaneye Kaldırıldı Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı

Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı: İstanbul'a Yarın Kar Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 15:55:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Musluk Hırsızı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]