Mustafa Çiftçi Erzurum\'dan Duygusal Ayrılış

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan duygusal anlar yaşayarak ayrıldı.

Bakan Çiftçi, Erzurum Valiliğini ziyaret ederek personelle vedalaştı, helallik istedi.

Daha sonra Erzurum Havalimanı'na geçen Çiftçi, burada kendisini karşılayan il protokolüyle tek tek vedalaştı.

Çiftçi, burada düzenlenen uğurlama töreninde, yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdüğü Erzurum Valiliği görevinden, İçişleri Bakanlığına atanması dolayısıyla ayrıldığını söyledi.

Erzurum'da görev yaptığı ve kentte bulunduğu süre içerisinde hiç yabancılık çekmediğini dile getiren Çiftçi, "Burada kendimizi memleketimiz Konya'da gibi hissettim, kısa süre içerisinde uyum sağladım. Burada görev yaptığım süre içerisinde de elimizden geldiği kadar devralmış olduğum hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için gayret ettim ve bunda da belli bir mesafe katettiğimizi söyleyebilirim. Artık bundan sonrası saygıdeğer Dadaşların takdirindedir. Kendilerinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Ben kendi üzerime düşen bütün hakkımı ve hukukumu bu şehrin insanlarına ve bu şehre helal ediyorum." diye konuştu.

"Ankara'ya gideceğim ve orada da bugün itibarıyla devir teslimi yapılacak"

Kentte güzel günlerinin geçtiğini vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"İnşallah bundan sonra da Erzurum daha güzel yerlere gelir ve daha güzel hizmetler alır. Buna da canıgönülden inanıyorum. Buradan giderken fiziken ayrılıyorum ama kalbimi bırakarak ayrılıyorum. Burada güzel hizmetler yaptık. İlimizin üretimini ve istihdamını artırmak için gayretli çalışmalar sergiledik. 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni belli bir aşamaya getirdik. Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduk, ardından Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni kuracaktık ama artık nasip olmadı, buraya kadarmış. İnşallah benden sonra gelen valimiz onu devam ettirecek, hizmet bayrağını kaldığı yerden daha üst mertebelere taşımak için uğraşacak. Ben burada görev yaptığım süre zarfında bütün Erzurumlulardan memnun ve razı olarak ayrılıyorum. İnşallah Erzurum'u daha iyi yerlerde görmek ümidiyle buradan ayrılacağım, Ankara'ya gideceğim ve orada da bugün itibarıyla devir teslimi yapılacak. Dün gece itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız görevi tevdi ettiler. Bugün de saat 12.00 gibi inşallah İçişleri Bakanlığımızda devir teslimi gerçekleştirmiş olacağım."

Görev yaptığı süre içerisinde her zaman yakın ilgilerini ve desteklerini gördüğü kişilere teşekkür eden Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Garnizon Komutanımıza, milletvekillerimize, siyasi partilerimizin değerli il başkanlarına ve temsilcilerine, buradaki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerine, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sayamadığım, şu anda aklıma getiremediğim herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ankara'da da Dadaşlara her zaman kapım ve gönlüm açık olacak. Kalbimin müstesna bir köşesinde Erzurum'un hatırasını yaşatmaya devam edeceğim. Ben sizlerden helallik diliyorum, hakkınızı helal ediniz. Bir 18 Ağustos sıcak gününde Erzurum'a gelmiştim, karlı bir Erzurum gününde, tam da Erzurum'un şanına yakışır bir havada da ayrılıyorum."

Tören mangasınca uğurlanan Bakan Çiftçi, alkışlar eşliğinde kentten ayrılırken duygusal anlar yaşadı.