Son Dakika Haberleri: Mustafa Denizli'ye İran'da coşkulu karşılama
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Mustafa Denizli'ye İran'da coşkulu karşılama

1 saat önce

İran'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli, Tebriz'de coşkuyla karşılandı.

Mustafa Denizli'ye İran'da coşkulu karşılama, System.String[]
İran'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli, Tebriz'de coşkuyla karşılandı.
İstanbul'dan akşam saatlerinde hareket eden Denizli'yi Tebriz Uluslararası Havalimanı'nda kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.
Denizli, Tebriz'e hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ortalaması 60-70 bir taraftar desteğiyle oynayan bir takıma sahibiz. Takıma çok sahip çıkan bir taraftar grubu var. Geçtiğimiz dönem birlikte çalışma teklifinde bulunmuşlardı ancak ben gidememiştim. Bu kez gidiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Mustafa Denizli, Traktör Sazi ile 1 yıllığına anlaştığını belirtmişti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:01 Kaynak: AA
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