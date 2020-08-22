Yeşil-beyazlıların eski teknik direktörü Mustafa Er, "Bursaspor'un nasıl ayağa kalkabileceğini biliyorum. Kulübün DNA'sını biliyorum. O yüzden benimle bir istişare bile yapılmaması beni üzüyor" dedi.

Bursaspor'un eksi teknik direktörü Mustafa Er, önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Kırşehir Belediyespor'da geçirdiği süreci anlatan Er, "Kulübe gittiğimizde transfer tahtası kapalıydı. O yüzden problem yaşadık. Bir önceki dönemden kalan bir borçmuş. O yüzden sıkıntı oldu. Özellikle hücum hattında istediğimiz hamleleri yapamadık. Oyun anlamında iyiydik ama skor alamadık. Ana sıkıntılardan biri de televizyonların maçları yayınlamaması. Çünkü sizin oynadığınız iyi oyun gözükmüyor. Son 3 maçta 7 puan almıştık, sonra araya pandemi girdi. Araya pandemi girmeseydi Play-Off'a kalabilirdik. Çok şanssız puanlar kaybettik. Bizim için iyi bir tecrübe oldu. Sağ olsunlar orada çok iyi ilişkilerimiz var" diye konuştu.

"Bu kadar yok sayılmak, değersizleştirilmek beni üzüyor"

Adının Bursaspor ile anılmasını da yorumlayan genç teknik adam, "İsmimiz geçen sene de geçti, bu sene de geçiyor. Ama ne geçen sene ne de bu sene hiç kimse benimle irtibata geçmedi. Tabii başkan ve yönetim kurulu istediklerini seçebilirler. Benim bu süreçte en çok üzüldüğüm konu, bizimle bir istişare bile yapılmaması. Biz burada 2 sene güzel işler yaptık. Ben kulübün DNA'sını biliyorum. Her şeyi burada öğrendim. Yapıyı biliyorum, nasıl ayağa kalkabileceğini biliyorum. O yüzden bir istişare bile yapmamaları beni üzen konu. Bu kadar yok sayılmak, değersizleştirilmek beni üzüyor. Neden oluyor, bilmiyorum. Ama burası çok büyük bir camia. doğru hamlelerle ayağa kalkacaktır. Fakat doğru hamleleri yapabilmek önemli. Mesela geçtiğimiz sezon Yalçın Koşukavak gönderilmeseydi Bursaspor şimdi büyük ihtimalle Süper Lig'deydi" ifadelerini kullandı.

"Batalla, hocalık kariyerine Bursaspor'da başlamak istiyor"

Bursaspor'un efsane oyuncusunun da bir gün mutlaka yeşil-beyazlı kulüpte görev alacağını ifade eden Er, "Batalla ile hala diyalog halindeyim. Görüşüyoruz. Onun bir gün mutlaka Bursaspor ile yolları kesişecek. Hocalık kariyerine Bursaspor'da, sağlıklı bir yapıda başlamak istiyor. Bu kulüple ciddi bir bağı var. Ama ne zaman olur, bilmek pek mümkün değil" sözlerini sarf etti.

"Vakıfköy için çok farklı planlarımız vardı"

Bursaspor'daki altyapı oyuncuları ile arasında her zaman özel bir bağ olduğunu belirten 40 yaşındaki teknik direktör, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben altyapıda da çalıştım. İlk başlangıç noktam Bursaspor altyapısıydı. Şu andaki mevcut oyuncularla da diyaloğumuz var. Hemen hemen hepsini tanıyorum. Bursaspor'un altyapısı ciddi bir değer. O çocukları sağlıklı bir yapı içinde değerlendirmek lazım. Fazla yük bindirirseniz baskı altında farklı noktaya gelirler. Sağlıklı bir organizasyon oluşturmak çok önemli. Öyle olursa verimlilikleri çok artar. Vakıfköy için çok farklı planlarımız da vardı. Ama maalesef gerçekleştirecek zamanı bulamadık. Altyapı sadece antrenman yeri değildir. Oyuncuların okullarına olan ilgilerini, aile ilişkilerini, sosyal yaşantılarını, arkadaş çevrelerini, bireysel analizlerini çok iyi yapmamız lazım. A takıma geldiğinde sadece futbolun yetmediğini öğretmek gerek." - BURSA