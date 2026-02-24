Mustafa Sandal'ın kayınpederinin mal varlıklarına tedbir konuldu - Son Dakika
Mustafa Sandal'ın kayınpederinin mal varlıklarına tedbir konuldu

24.02.2026 10:57
24.02.2026 10:57
Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın kayınpederi olan ve borsanın tanınmış isimlerinden Cihan Sütşurup hakkında tefecilik soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sütşurup'un tüm malvarlığına tedbir koyma kararı aldı. Kararın taşınmazlar, banka hesapları ve yatırım araçlarını kapsadığı belirtildi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın kayınpederi ve borsa çevrelerinde tanınan isimlerden Cihan Sütşurup hakkında yürütülen tefecilik soruşturmasında savcılık mal varlıklarına tedbir koyma kararı verdi. Karar; taşınmazlardan banka hesaplarına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaya göre; Cihan Sütşurup hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tüm malvarlığına tedbir uygulanmasına hükmetti. Savcılık, Sütşurup'a ait gayrimenkuller, banka hesapları ve çeşitli yatırım araçları üzerinde tasarruf işlemlerini durdurdu.

KRİPTO BORSASININ İHBARI DA DOSYADA YER ALDI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; soruşturma dosyasında daha önce kamuoyuna yansıyan bir ihbar süreci de yer aldı. İddiaya göre, bir kripto para borsası Sütşurup'un kızı Simge Sütşurup hakkında "terörizmin finansmanı ve kara para aklanmasının önlenmesi" mevzuatı çerçevesinde bildirim yaptı. Platform, ilgili hesabı ihbar öncesinde askıya aldı ve dosyayı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) iletti.

Mustafa Sandal'ın kayınpederinin mal varlıklarına tedbir konuldu
Cihan Sütşurup ile Simge Sütşurup

Kripto para şirketinin değerlendirmesinde, hesapta bulunan tutarların Cihan Sütşurup'un Sermaye Piyasası Kurulu kapsamındaki yatırımlarıyla bağlantılı olabileceğine dair şüphelerin yer aldığı öne sürüldü. Ayrıca, hesap hareketlerinin beyan edilen gelir düzeyiyle örtüşmediği ve bu nedenle finansal işlemlerin şüpheli bulunduğu iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

Son Dakika Yaşam Mustafa Sandal'ın kayınpederinin mal varlıklarına tedbir konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    chplimiymiş 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal'ın kayınpederinin mal varlıklarına tedbir konuldu
