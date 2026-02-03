Müteahhit, İnşaat Ustasını Vurdu

SAMSUN'un Atakum ilçesinde müteahhit E.Ş. (46), iş yerine tadilat yaptırdığı inşaat ustası E.C.'yi (47) yaşanan tartışma sırasında tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralanan E.C. hastaneye kaldırılırken, mütahhit ise gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit E.Ş., iş yerine tadilat yaptırdığı inşaat ustası E.C. ile tartıştı. Tartışmanın büyürken bu sırada belinden tabancasını çıkaran E.Ş., inşaat ustası E.C.'nin dizlerine doğru ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 kurşunla yaralanan E.C., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi kendisine ait olayda kullandığı ruhsatlı tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.