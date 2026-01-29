Myanmar'da Tiyatro Ekibi Uçuruma Düştü

YANGON, 29 Ocak (Xinhua) -- Myanmar'ın Magway bölgesinde çarşamba gecesi yaklaşık 27 kişilik bir tiyatro ekibini taşıyan aracın derin bir uçuruma yuvarlanması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar Tiyatro Derneği çarşamba gecesi sosyal medyada yaptığı açıklamayla kazayı duyurdu. Daha sonra olayın ayrıntılarını Xinhua'ya doğrulayan dernek yetkilileri, gece boyunca kurtarma ve yardım çalışmalarını koordine ettiklerini bildirdi.