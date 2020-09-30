Narkotik köpekleriyle aranan otomobilde 1 kilo uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Narkotik köpekleriyle aranan otomobilde 1 kilo uyuşturucu bulundu
İZMİR'de, polis ekiplerince durdurulduktan sonra narkotik köpekleriyle arama yapılan otomobilde, 1 kilo 473 gram metamfetamin ele geçirildi.
İZMİR'de, polis ekiplerince durdurulduktan sonra narkotik köpekleriyle arama yapılan otomobilde, 1 kilo 473 gram metamfetamin ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente İstanbul'dan otomobille uyuşturucu getirileceğini öğrendi. Şehir girişinde otomobili durduran ekipler, narkotik köpekleriyle arama yaptı. Araçta 1 kilo 473 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltında alınan H.Y.S. ve A.Y., emniyete götürüldü.
Son Dakika Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı