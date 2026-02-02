Nazif Yılmaz'dan Öğrencilere Bayrak Sevgisi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nazif Yılmaz'dan Öğrencilere Bayrak Sevgisi Vurgusu

02.02.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Çubuk'ta 'Bayrak Sevgisi' konulu derse katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Bayrak Sevgisi" temalı ilk derse katıldı.

Yılmaz, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl ile Hayri Arslan Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Daha sonra sınıfları gezen Yılmaz, öğrencilerle sohbet etti.

Yılmaz, öğretmenlerin bireylerin gelişimindeki önemine dikkati çekerek, "Her birimizin düşüncelerinde, kullandığı kelimelerde ve hayata bakışında öğretmenlerimizin büyük emeği ve etkisi vardır." dedi.

Bakır da öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Demirbaş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlamasının anlamlı olduğunu dile getirerek, milli değerlerin korunmasının önemini vurguladı.

Öğrencilere de hitap eden Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini anlatarak, "Sizler Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek nesilsiniz. Sizlere emek veren öğretmenlerimize ve ailelerinize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Nazif Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazif Yılmaz'dan Öğrencilere Bayrak Sevgisi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

15:43
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
15:19
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
15:19
Koltuklara bırakıldı Fenerbahçe’den taraftarına bir jest daha
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:09:13. #7.11#
SON DAKİKA: Nazif Yılmaz'dan Öğrencilere Bayrak Sevgisi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.