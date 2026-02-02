Nazif Yılmaz'dan Öğrencilere Bayrak Sevgisi Vurgusu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Bayrak Sevgisi" temalı ilk derse katıldı.

Yılmaz, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl ile Hayri Arslan Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Daha sonra sınıfları gezen Yılmaz, öğrencilerle sohbet etti.

Yılmaz, öğretmenlerin bireylerin gelişimindeki önemine dikkati çekerek, "Her birimizin düşüncelerinde, kullandığı kelimelerde ve hayata bakışında öğretmenlerimizin büyük emeği ve etkisi vardır." dedi.

Bakır da öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Demirbaş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlamasının anlamlı olduğunu dile getirerek, milli değerlerin korunmasının önemini vurguladı.

Öğrencilere de hitap eden Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini anlatarak, "Sizler Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek nesilsiniz. Sizlere emek veren öğretmenlerimize ve ailelerinize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.