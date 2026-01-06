Nazilli'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
Nazilli'de Motosiklet Kazası

Nazilli\'de Motosiklet Kazası
06.01.2026 00:17
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı kamerada.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

S.C. idaresindeki 34 CGS 546 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi'nde M.T. yönetimindeki 09 ANG 515 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü S.C. ise ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, otomobilin karşı yönden gelen motosikletle çarpışması yer aldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Nazilli, Olaylar, Güncel, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de Motosiklet Kazası - Son Dakika

SON DAKİKA: Nazilli'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
