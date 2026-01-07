Aydın'ın Nazilli ilçesinde panelvanla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.Ö'nün kullandığı Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 09 LJ 668 plakalı panelvan, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde M.T. idaresindeki 09 ALG 751 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.T'nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de Panelvan-Motosiklet Çarpışması - Son Dakika
