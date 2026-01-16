NBA Avrupa Projesi için Uzun Vadeli Bakış Açısı - Son Dakika
NBA Avrupa Projesi için Uzun Vadeli Bakış Açısı

16.01.2026 11:33
NBA Başkanı Adam Silver, Avrupa projesinin sabır ve uzun vadeli yatırımlar gerektirdiğini belirtti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Başkanı Adam Silver, NBA Avrupa projesinin karlı bir girişim haline gelmesinin biraz zaman alacağını ve katılan kulüplerin uzun vadeli bir perspektife sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Silver, Orlando Magic ile Memphis Grizzlies arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

NBA Avrupa projesi için çok heyecanlı olduklarını söyleyen Silver, "Ligimize katılmak isteyen kulüplerle görüşüyoruz. Ligimizi yayınlamak isteyen medya şirketleri, potansiyel medya ortakları ve bizimle çalışmak isteyen sponsorlar da dahil olmak üzere diğer potansiyel paydaşlarla görüşmeler yapıyoruz. Sadece Almanya'da değil, tüm kıtada arena altyapısını büyütme fırsatını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Projenin sabır gerektiren bir girişim olduğuna dikkati çeken Silver, "En azından başlangıçta finansman, ligin üye kulüplerinden sağlanabilir. Herhangi bir girişimde olduğu gibi katılımcılar, yatırımcı olacak ve zamanla bir getiri elde etmeyi umacak. Bu yeni ligi başarıyla başlatabilirsek, ticari olarak karlı bir girişim haline gelmesi biraz zaman alacak. Bence tüm katılımcılar, bunun kısa vadeli bir perspektifi olanlar için uygun olmadığını kabul ediyor. İlgilenen taraflara söylediğimiz şey, çok uzun vadeli bir perspektife sahip olmaları gerektiği." ifadelerini kullandı.

NBA'in genişletilmesiyle ilgili soru üzerine bu konuda kararın 2026'nın sonunda verileceğini belirten Silver, "Dürüst olmak gerekirse benim için asıl zor olan iş, Avrupa'da yeni bir lig kurmak. Bu çok büyük bir girişim, bu yüzden adım adım ilerliyor, çok dikkatli ve temkinli davranıyor, tüm temellerimizi sağlamlaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

"Avrupa basketbolunun rekabet seviyesi harika"

Silver, kariyerine Real Madrid'de başlayan ve Los Angeles Lakers forması giyen Sloven yıldız Luka Doncic ile NBA Avrupa projesi hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Avrupa basketbolunun geleneklerine saygı duymanın önemli olduğunu vurgulayan Silver, "Bu konuda doğrudan konuştuğum Franz Wagner ve diğer Avrupalı NBA oyuncularına tamamen katılıyorum. En son, Luka Doncic ve ben bu lig hakkında bir görüşme yaptık. Luka, Real Madrid'de oynadı ve buradaki sistemi çok iyi biliyor. Tavsiyeleri nereden gelirse gelsin dinliyoruz. Avrupa basketbolunun rekabet seviyesi harika ve tabii ki en iyi NBA oyuncularımızdan bazıları Avrupa'da yetişti. Wagner kardeşler buna harika bir örnek. Son 7 MVP'mizin 5'i Avrupalı oyuncular." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

