Nba ve Fıba, Afrika'da Basketbol Ligi Kuruyor
1 saat önce
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ortaklığıyla Afrika'da 12 kulübün yer alacağı yeni bir profesyonel lig kurulacağı açıklandı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ortaklığıyla Afrika
'da 12 kulübün yer alacağı yeni bir profesyonel lig kurulacağı açıklandı.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ABD
'nin Charlotte
kentindeki NBA All- Star
organizasyonu sırasında bir araya gelen NBA Başkanı Adam Silver
ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Basketbol Afrika Ligi'ni (BAL) başlatma planlarını duyurdu.
Ocak 2020'de başlaması planlanan BAL, NBA'in Kuzey Amerika
dışında bir lig kurmak için yaptığı ilk iş birliği olacak.
FIBA ve NBA, Angola
, Mısır
, Kenya
, Fas
, Nijerya
, Ruanda, Senegal
, Güney Afrika
ve Tunus
dahil olmak üzere birçok Afrika ülkesini temsil edecek 12 takımı belirlemek için bu yılın sonunda eleme turnuvaları düzenlemeyi planlıyor. Elemelerde aynı ülkeden ikiden fazla takım lige çıkamayacak.
Ayrıca oyuncu, antrenör ve hakemler için eğitim ile altyapı yatırımları dahil olmak üzere Afrika'da basketbolun sürekli gelişimine yönelik mali destek sağlanması amaçlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:03 Kaynak: AA
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