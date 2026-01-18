Ndidi'den Kötü Haber

Beşiktaş: "Nijerya'nın Cezayir'le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris) Nijerya Milli Takımı sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir." - İSTANBUL
