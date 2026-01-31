Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı - Son Dakika
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
31.01.2026 10:42
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Babası vefat eden bir genç kızın, yaşadığı anları kayda alıp TikTok'ta paylaşması sosyal medyada tepki topladı. Video, mahremiyet ve sosyal medya sınırları tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Son dönemde TikTok'ta paylaşılan tartışmalı videolara bir yenisi daha eklendi. Babasını kaybeden bir genç kız, yaşadığı anları cep telefonuyla kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

"AŞK ACISI DA NEYMİŞ"

Genç kız, videoya "Aşk acısı neymiş. Sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düşerek paylaşımını TikTok'ta yayımladı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, paylaşım birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.

"ENTERESAN ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ"

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, yaşanan acının bu şekilde paylaşılmasını doğru bulmadıklarını belirterek, "Gerçekten çok enteresan zamanlardan geçiyoruz" yorumlarında bulundu.

    Yorumlar (5)

  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    arkadasa Allah rahmet eylesin, olmese evlat acisindan gitme ihtimali de buyukmus 36 2 Yanıtla
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    nasıl bı zamana denk geldik keşke 50 sene önce dogsaydimda bu günleri gormeseydim 17 1 Yanıtla
    Murat Türk Murat Türk:
    Büyük lokma ye büyük konuşma bilader ozamanda başka şeyler olmayacağı ne malum sen em iyisini Rabbimden murat et 2 0
  • Aslı A Aslı A:
    Keşke sosyal medya hiç çıkmasaydı en azından bu rezillikler bu kadar ortalığa serilmezdi insanın babası ölürde aklına onu çekip yayınlamak mı gelir 6 0 Yanıtla
  • Murat YILDIZ Murat YILDIZ:
    Aynı haberi 1 sene once dedesi diye yaptınız 2 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
