Son dönemde TikTok'ta paylaşılan tartışmalı videolara bir yenisi daha eklendi. Babasını kaybeden bir genç kız, yaşadığı anları cep telefonuyla kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Genç kız, videoya "Aşk acısı neymiş. Sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düşerek paylaşımını TikTok'ta yayımladı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, paylaşım birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.
Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, yaşanan acının bu şekilde paylaşılmasını doğru bulmadıklarını belirterek, "Gerçekten çok enteresan zamanlardan geçiyoruz" yorumlarında bulundu.
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
