Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor - Son Dakika

Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor

21.05.2021 10:57

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk haftadan bu yana heyecanla izlenen Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda, Nalan'ı Sedat'la öpüşürken gördüğü için deliye dönen Feride, kızına felaket bir gün yaşatıyor. "Adımın bir daha kirlenmesine izin vermem" ifadelerini kullanan Feride'nin, önce Nalan'ı dövdüğü sonra da sağlığını etkileyecek bir bitki çayı içirdiği görülüyor.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 7. yeni bölümüyle 27 Mayıs Perşembe akşamı ekranda olacak. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Nalan, aşkını ilan ettiği Sedat'ı dudağından öperken annesi Feride o anlara şahit oldu.

FERİDE, NALAN'I DÖVÜYOR

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Sedat ve Nalan öpüştüğünü gören Feride çıldırıyor. Bu yüzden Nalan'ın kaybolduğunu düşündüğü ahlakını kendince geri getirmeye çalışıyor. Tahta bir sopayı eline alan Feride, tüm gücüyle Nalan'a vuruyor. Nalan ise annesinin şiddeti karşısına yerde acılar içinde kıvranıyor.

Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor

MUZO, NALAN'IN YARDIMINA KOŞUYOR

Bununla da yetinmeyen Feride, aldığı otlarla Nalan için bir karışım hazırlıyor. Karışımı içen Nalan, odasında yere yığılırken yardımına Muzo koşuyor.

Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat ve Nalan'ın el ele tutuştuğu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla Feride, Nalan'ın hayatını yeniden zindan etmeye başladı. Rafet ise, Sedat ve Nalan ilişkisinin sorunsuz devam etmesinden ötürü oldukça mutludur. Bu yüzden Nalan'ı Koroğlu ailesinin namına yaraşır bir düğün alışverişine götürdü.

Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor

Gülcihan, ailesine karşı oldukça cimri olan Rafet'in Nalan'a çok pahalı bir hediye verdiğini öğrendi. Bu durum Gülcihan'ı çileden çıkardı ve öfkesinden dolayı Rafet'i kızdıracak bir hamle de bulundu. Diğer yandan Sedat, Nalan'la ilgili her şeyi yoluna soktuğunu düşündüğü için, yeniden çapkınlığa döndü ancak Cana buna engel oldu.

Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
Camdaki Kız'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor
Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor

Burcu Biricik, Tuğrul Tülek, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (4)
  • securty : bu dizide şiddet gördüm düşman çanak antenden girdi evimize her ne olursa olsun dizide kurguda olsa bir neslin ahlakını aşk adı altında eşkiya dizileri vurdu kırdı indirdi dizileri adı altında bitirdiler bizi piskolojik etkileri çok bu dizilerin sosyal medyadada görüyoruz birşeylere özene özene özümüzü kaybettik gönül dağı dizisini yapanları yürekten alkışlıyorum bizim örf ve adetlerimize uygun ne sevdalar kaldı yürekte ne güzel bir yaşam hüzün verici garip bir hayat. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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