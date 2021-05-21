Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 7. yeni bölümüyle 27 Mayıs Perşembe akşamı ekranda olacak. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Nalan, aşkını ilan ettiği Sedat'ı dudağından öperken annesi Feride o anlara şahit oldu.

FERİDE, NALAN'I DÖVÜYOR

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Sedat ve Nalan öpüştüğünü gören Feride çıldırıyor. Bu yüzden Nalan'ın kaybolduğunu düşündüğü ahlakını kendince geri getirmeye çalışıyor. Tahta bir sopayı eline alan Feride, tüm gücüyle Nalan'a vuruyor. Nalan ise annesinin şiddeti karşısına yerde acılar içinde kıvranıyor.

MUZO, NALAN'IN YARDIMINA KOŞUYOR

Bununla da yetinmeyen Feride, aldığı otlarla Nalan için bir karışım hazırlıyor. Karışımı içen Nalan, odasında yere yığılırken yardımına Muzo koşuyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat ve Nalan'ın el ele tutuştuğu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla Feride, Nalan'ın hayatını yeniden zindan etmeye başladı. Rafet ise, Sedat ve Nalan ilişkisinin sorunsuz devam etmesinden ötürü oldukça mutludur. Bu yüzden Nalan'ı Koroğlu ailesinin namına yaraşır bir düğün alışverişine götürdü.

Gülcihan, ailesine karşı oldukça cimri olan Rafet'in Nalan'a çok pahalı bir hediye verdiğini öğrendi. Bu durum Gülcihan'ı çileden çıkardı ve öfkesinden dolayı Rafet'i kızdıracak bir hamle de bulundu. Diğer yandan Sedat, Nalan'la ilgili her şeyi yoluna soktuğunu düşündüğü için, yeniden çapkınlığa döndü ancak Cana buna engel oldu.