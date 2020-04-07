- Nepal'de karantina bir kez daha uzatıldı - Son Dakika

- Nepal'de karantina bir kez daha uzatıldı

KATMANDU - Nepal'de korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan karantina 15 Nisan'a kadar uzatıldı.

Nepal, korona virüs ile mücadelede tedbirleri arttırıyor. Bugün toplanan kabine, ülke genelinde geçerli olan karantinanın 15 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdi. Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'ye yakın bir kaynak karantinanın 8 gün daha uzatıldığını açıkladı.

Nepal'de karantina 24 Mart'ta ilan edilmiş, daha sonra 7 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Ülkede ilk korona vakasının görülmesinin ardından hükümet önlemleri sertleştirmişti. Ülkedeki iç ve dış hat uçuşlar 15 Nisan'a kadar durdurulmuştu.

Nepal'de bugüne dek 9 korona virüs vakası tespit edilirken, 1 korona virüs hastası sağlığına kavuştu.