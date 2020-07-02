Nepal'de karantina önlemleri 22 Temmuz'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Nepal'de karantina önlemleri 22 Temmuz'a kadar uzatıldı

Nepal'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında karantina önlemleri 22 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Nepal'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında karantina önlemleri 22 Temmuz'a kadar uzatıldı.

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Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, çok sayıda ülkede normalleşme süreci devam ediyor. Nepal'de 11 Haziran'dan bu alınan tedbirler hafifletilirken günlük hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Ülke genelinde normale dönüş sürecinin ikinci aşamasında vaka sayısındaki artış hız kazanınca hükümet harekete geçti. Alınan karar kapsamında uygulanan karantina tedbirleri 22 Temmuz'a kadar uzatıldı. Ülke genelinde sınırlı sayıda işletmenin güvenlik önlemleri ile çalışmasına izin verildi. Nepal Hükümeti Sözcüsü Dr. Yubraj Khatiwada yaptığı açıklamada, "İşletmelerin yanı sıra, belirtilen yerler dışındaki alanlar da kapalı kalacaktır. İç ve dış hat uçuşları da acil durumlar dışında durdurulmuştur. Eğitim kurumları, dini yerler, spor salonları ve diğer etkinlik yerleri de yeni uzatılan süre sonuna kadar kapalı kalacaktır" dedi.


Özel araçlar ise tek çift plaka kuralına göre trafiğe çıkmaya devam ediyor. Başkent Katmandu'da Bölge İdare Ofisi (DAO) kente giriş iznini sıkılaştırdı. Ülkede göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi, ilaç ve temel malzemelerin ithalatı hariç yurt dışı uçuşlar yapılmıyor. Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanlığı, 1 Ağustos'tan itibaren iç ve dış hat uçuşlarına yeniden başlanmasını planlıyor.


Nepal Başbakanı Khadga Prasad Oli yaptığı açıklamada, "Hükümetin iş dünyasını zora sokma niyeti yok. Hükümet, sanayicilerin ve iş adamlarının müreffeh bir Nepal'in oluşturulmasındaki rolünü kabul ediyor" ifadelerini kullandı.


Katmandu'daki bir kafede çalışan Nat Khadgi, "Dükkanımızı yeniden açtığımızdan bu yana 15 gün geçti. Daimi müşterilerimiz hala bizi ziyaret ediyor ancak diğer müşterilerin gelişi yüzde 80 oranında azaldı" diye konuştu. Katmandu'da perakende mağaza sahibi olan Dhurba Ale ise, "İşlerimiz yeniden açıldığı için müşteri girişi yavaş yavaş iyileşiyor" dedi.


Ülkede salgın tehlikesi devam ederken, Nepal halkı tüm tedbirleri alarak normale dönmeye çalışıyor. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e, toplam vaka sayısı ise 14 bin 519'a yükseldi. - KATMANDU

Koronavirüs, Katmandu, Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nepal'de karantina önlemleri 22 Temmuz'a kadar uzatıldı - Son Dakika

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