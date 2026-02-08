Nermin Abadan Unat Anıldı - Son Dakika
Nermin Abadan Unat Anıldı

08.02.2026 11:28
ÇYDD, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ı anma etkinliği düzenledi; yaşamı ve mirası değerlendirildi.

(İSTANBUL) - Çağdaş Yaşamı Desteleme Derneği (ÇYDD), genç Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, bilimsel, parasız ve karma eğitim hakkından yararlanmak için 15 yaşında babasının ülkesine gelerek Türk vatandaşlığını seçen Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ı, Kozyatağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle andı.

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ı anma programı, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in açış konuşmasıyla başladı.

Etkinlikte; 19. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü sahibi Av. Nazan Moroğlu, İstanbul Barosu Önceki Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın oğlu Mimar Mustafa Kemal Abadan ile Gazeteci-Yazar Zeynep Oral konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmalarda, Nermin Abadan Unat'ın akademik çalışmaları, iletişim, siyaset bilimi ve sosyoloji alanındaki öncü çalışmaları, demokrasi mücadelesi ve kadınların eğitim ile toplumsal yaşamda güçlenmelerine yönelik fikirleri ve çalışmaları ele alındı.

Sunuculuğunu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Rüveyda Çakmak'ın yaptığı programda, Cumhuriyet'in anıt kadınlarından biri olan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın yaşamı ve düşünsel mirası, farklı kuşaklardan katılımcıların tanıklıklarıyla aktarıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen anma programı, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'ın düşünsel ve toplumsal mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurgulayan değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak: ANKA

