Nesine 3. Lig gruplarında 16. hafta müsabakaları sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup
Bulvarspor-Çorluspor 1947: 0-2
Astor Enerji Çankayaspor-İnegöl Kafkasspor: 1-2
Küçükçekmece Sinopspor-İnkılap Futbol: 1-2
Edirnespor-Galata Spor: 1-1
Silivrispor-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 2-1
2. Grup
Malatya Yeşilyurtspor-Suvermez Kapadokyaspor: 1-1
Cinegold Ağrı 1970-Kırıkkale FK: 7-0
Karaköprü Belediyespor-12 Bingölspor: 2-6
Silifke Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 1-1
MDGRUP Osmaniyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-3
3. Grup
Sebat Gençlikspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 4-0
Orduspor 1967-Artvin Hopaspor: 1-2
TCH Group Zonguldakspor FK-Tokat Belediyespor: 2-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-0
4. Grup
Afyonspor-Karşıyaka: 0-0
Eskişehir Anadolu Sportif Faaliyetleri-Eskişehirspor: 2-6
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Söke 1970: 2-1
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig'de 16. Hafta Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
