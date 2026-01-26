Netanyahu'dan Gazze Planı Açıklaması - Son Dakika
Netanyahu'dan Gazze Planı Açıklaması

26.01.2026 21:22
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasının yeniden imarı içermediğini savundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail meclisinde yaptığı konuşmada, Gazze'deki son İsrailli esirin cesedinin bulunmasının ardından planının ikinci aşamasını ilerletmeye odaklanacaklarını ileri sürdü.

İkinci aşamada Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılmasının yer aldığını öne süren Netanyahu, bu aşamanın Gazze'nin yeniden imarını içermediğini savundu.

Netanyahu, İran ve vekillerinin Ekim 2023'e göre daha zayıf olduğunu, Hamas'ın silahsızlanmayı kabul etmemesi durumunda bunun güç kullanılarak yapılacağını iddia etti.

ABD'nin muhtemel saldırısının tartışıldığı İran konusunda da konuşan Netanyahu, İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir saldırısının çok büyük bir hata olacağını ileri sürerek böyle bir durumda çok kuvvetli şekilde yanıt verecekleri tehdidinde bulundu.

Netanyahu'nun iddiasının aksine, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyururken bu aşamanın askerden arındırma, teknokratik yönetim ve yeniden inşayı içerdiğini açıklamıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuş, Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında, 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

Kaynak: AA

20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
20:18
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Beşiktaş üst üste gelen gollerle neye uğradığını şaşırdı
Canlı anlatım: Beşiktaş üst üste gelen gollerle neye uğradığını şaşırdı
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
