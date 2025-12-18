Netanyahu'dan idam tasarısına onay - Son Dakika
Netanyahu'dan idam tasarısına onay

18.12.2025 19:08
İsrail'de 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'na katıldığı iddia edilen Filistinlilere yönelik idam cezasının önünü açan düzenleme yeniden gündeme geldi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, özel askeri mahkemelerde yargılamayı öngören yasa tasarısına onay verdiği bildirildi.Elif Yeşil düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim 2023'te Filistinli gruplar tarafından gerçekleştirilen Aksa Tufanı Operasyonu'na katıldığı öne sürülen Filistinlilerin idam cezasıyla yargılanmasına olanak tanıyan yasa tasarısına onay verdiği bildirildi.

TASARI AŞIRI SAĞCI VEKİLLERDEN

İsrail basınında yer alan bilgilere göre tasarı, aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Simcha Rothman ile İsrail Evimiz Partisi Milletvekili Yulia Malinovsky tarafından hazırlandı ve Netanyahu'nun desteğini aldı.

ÖZEL ASKERİ MAHKEME KURULACAK

Tasarıda, Aksa Tufanı Operasyonu'na katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Filistinlilerin, bu amaçla kurulacak özel bir askeri mahkemede yargılanması öngörülüyor. Yargılamalarda "soykırım, devlet egemenliğinin ihlali, savaşa teşvik ve düşmana yardım" suçlamalarının yöneltileceği belirtildi.

CEZA: İDAM

Tasarı metninde yer alan suçlamaların, İsrail yasalarına göre idam cezası gerektirdiği ifade edilirken, yasanın yürürlüğe girmesi için İsrail Meclisi'nde üç ayrı oylamadan geçmesi gerektiği vurgulandı.

TUTUKLU SAYISI 300'Ü AŞKIN

İsrail makamları, 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, Yedioth Ahronoth gazetesi bu sayının 300'ün üzerinde olduğunu aktardı.

7 EKİM VE GAZZE SALDIRILARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırının Filistinlilere ve kutsal mekânlara yönelik ihlallere karşı düzenlendiğini açıklamıştı. İsrail yönetimi saldırılarda 1.200 İsraillinin öldüğünü, 5.132 kişinin yaralandığını duyurdu. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ise hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 669'a, yaralıların sayısının da 171 bin 165'e ulaştığı belirtildi.

Kaynak: AA

