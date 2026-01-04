Netanyahu, İran Halkının Mücadelesine Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Netanyahu, İran Halkının Mücadelesine Destek Verdi

04.01.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran halkının protestolarını destekleyerek Trump ile görüşmelerini aktardı.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "İran halkının mücadelesiyle özdeşleştiğini" belirterek, Tahran'daki rejim karşıtı protestolara destek verdi. Netanyahu ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre önce yaptığı görüşmede İran konusunu "kapsamlı şekilde ele aldıklarını" aktardı.

Düzenlenen haftalık kabine toplantısının açılışında konuşan Netanyahu, "İran halkının kaderini kendi ellerine aldığı bir anda olmamız oldukça muhtemeldir" değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu, "İsrail hükümeti, devleti ve şahsi politikalarım özgürlük ve adalet arayışındaki İran halkının mücadelesiyle örtüşmektedir" ifadelerini kullandı.

Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile 29 Aralık günü yaptığı görüşmeye de değinen Netanyahu, İran konusunun "kapsamlı bir şekilde ele alındığını" aktardı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Trump ile görüşmesine ilişkin "Bir yandan sıfır uranyum zenginleştirme, diğer yandan 400 kilogram zenginleştirilmiş materyalin İran'dan çıkarılması ve tesislerin sıkı ve gerçek bir denetime tabi tutulması konusundaki ortak tavrımızı yineledik" diye konuştu.

Trump ile Gazze'deki durumu da görüştüklerini belirten Netanyahu, ABD Başkanı'nın Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda "net bir tavır sergilediğini" vurguladı. Netanyahu, "Başka bir seçenek yok. Bu, Trump'ın 20 maddelik planının uygulanması için gerekli ve temel bir şarttır" dedi.

Netanyahu, Venezuela saldırısına desteğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasına ve alıkoymasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Washington'ın bu hamlesini "kararlı bir eylem" olarak nitelendiren ve tam destek verdiklerini açıklayan Netanyahu, operasyonun "dünyanın o bölgesine özgürlük ve adaleti geri getireceğini" iddia etti.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu, İran Halkının Mücadelesine Destek Verdi - Son Dakika

Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor İki dünya yıldızı birden Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu
Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Nefes kesen anlar THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Şırnak’ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi
Onlarca yolcusu vardı Alev alev yandı Onlarca yolcusu vardı! Alev alev yandı

19:33
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:27
Musaba 11’de oynayacak mı Domenico Tedesco’dan cevap
Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap
19:20
Thomas Reis: Fenerbahçe’ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 19:47:30. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu, İran Halkının Mücadelesine Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.