Netanyahu Yolsuzluk Davasında İlk Duruşmada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Netanyahu Yolsuzluk Davasında İlk Duruşmada

Netanyahu Yolsuzluk Davasında İlk Duruşmada
01.12.2025 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, af talebinin ardından yolsuzluk davaları için hakim karşısına çıktı.

İsrail basını, Netanyahu'nun dün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulunduktan sonra bugün Tel Aviv Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldığını aktardı.

Sabah saatlerinde Tel Aviv'de görülen duruşmaya katılan Netanyahu, diplomatik ve güvenlik görüşmeleri nedeniyle yarın yapılacak duruşmanın ise iptalini talep etti. Mahkeme heyeti, talebin değerlendireceğini belirtirken duruşmada Netanyahu'nun af talebinde bulunmasına değinilmedi.

HERZOG'A BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün, yolsuzluk davalarından affı konusunda fikir değiştirdiğini belirterek yaklaşık 6 yıldır yargılandığı davadan affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a başvuruda bulunmuştu.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor. Netanyahu, ilk kez 24 Mayıs 2020'de İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Herzog, İsrail, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu Yolsuzluk Davasında İlk Duruşmada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyadaki ilk vaka Çene ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatı altüst oldu Dünyadaki ilk vaka! Çene ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatı altüst oldu
Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören “Hala ölmedin mi sen“ diyor Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören "Hala ölmedin mi sen" diyor
Ne altın ne dolar İslam Memiş’ten 2026’nın yatırım şampiyonu tahmini Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
Kara kış İstanbul’a geliyor Tarih verildi, lapa lapa kar yapacak Kara kış İstanbul'a geliyor! Tarih verildi, lapa lapa kar yapacak
Airbus Yazılım Güncellemesi 6 Bin Uçağı Etkiledi Airbus Yazılım Güncellemesi 6 Bin Uçağı Etkiledi
İtalya’da tüm manşetler Kenan Yıldız İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

13:55
Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlere çizik
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
13:52
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak Ali Koç’tan sürpriz derbi kararı
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
12:00
Trump’tan Maduro’ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela’yı derhal terk et
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et
11:48
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı
11:17
Barzani’nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki
10:54
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2025 14:30:17. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu Yolsuzluk Davasında İlk Duruşmada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.