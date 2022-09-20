Nevşehir'de 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutlarına yeni park - Son Dakika
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Nevşehir'de 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutlarına yeni park

20.09.2022 16:22
Nevşehir'de 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutlarına yeni park

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutlarına yeni park yapıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutlarına yeni park yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce TOKİ konutları içinde bir süre önce yapımına başlanılan park tamamlandı.

Toplam 9 bin metrekare büyüklüğündeki parka, mahalle sakinlerinin spor yapabilmeleri için spor kondisyon aletleri yerleştirilerek 600 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yapıldı.

Çok sayıda kent mobilyasının da bulunduğu parkta belediye ekipleri, çeşitli türde yüzlerce süs bitkisi ve ağaç dikimi de gerçekleştirdi. Parkta çocuklar için ise kauçuk zemin oyun grupları oluşturuldu.

Basketbol ve futbol sahalarının da yapılacağı park, aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı.

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Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutlarına yeni park - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutlarına yeni park - Son Dakika
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