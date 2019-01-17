Nevşehir'de Karda Mahsur Kalan Hastalara Paletli Ambulansla Ulaşıldı

NEVŞEHİR'de son 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hastaların imdadına kar paletli 112 acil yardım ambulansları ve UMKE ekipleri yetişti.

NEVŞEHİR'de son 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hastaların imdadına kar paletli 112 acil yardım ambulansları ve UMKE ekipleri yetişti.



Nevşehir merkez, çevre ilçe ve köylerde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında oluşan tipi nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı. Kozaklı ilçesinde meydana gelen yoğun tipi nedeni ile diyalize bağlanması gereken bir hastaya Nevşehir 112 acil yardım ekipleri özel dizayn edilen kar paletli ambulansla ulaştı. Kozaklı FTR Hastanesi'nden alınan hasta, Nevşehir Devlet Hastanesi Öbekli Diyaliz Merkezi'ne nakledildi.



Öte yandan, kar nedeniyle yolu kapalı olan köydeki hastaların yardımına Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti. Hacıbektaş ilçesi İğdelikışla, Hacıbektaş Aşağıbarak, Gülşehir Kızılkaya köyünde yaşayan hastalardan ateşli bir çocuk, mide kanaması geçiren bir hasta ve sağ bacağında uyuşma olan bir kişi, 112 acil servisten yardım istedi. Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması üzerine UMKE ekipleri, köye ulaşmak için harekete geçti. Dört çeker ambulansla yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki köye ulaşan ekipler, hastaları il merkezlerindeki sağlık tesislerine başarıyla ulaştırdı.





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