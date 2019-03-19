Nevşehir'de Refüj Ve Yan Bandlarda Yeşil Örtü

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin en önemli yollarından biri olan Millet Caddesi ve devamı niteliğindeki Fevzi Çakmak Caddesinin refüj ve yan bantlarına çeşitli süs bitkilerinin ekimine başlandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'in de çok yakından takip ettiği çalışmalarda,Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriMillet Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddelerinin yan bantlarındaMeyland, Gülbaston, Gül Piramid, Mazı, Leylandi ve Mavi Servi ekimi yapılırken,refüjde de önümüzdeki günlerde çok sayıda Çınar ve Leylandi' nin de ekimleri yapılacak.

Başkan Seçen çalışmaların gerçekleştirildiği her iki caddede yetkililerden bilgiler aldı ve çalışma yapan kadınlarlasohbet etti.