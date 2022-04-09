Nevşehir'de sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

09.04.2022 09:42
Nevşehir'de sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipler, ilçede bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 bin 842 litre etil alkol, şişe dolum makinesi, bant yapıştırma makinesi, 5 bin 166 boş şişe ele geçirildi, S.Y, İ.Ö, R.Ç, M.T, Y.E.Ç. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
İzmir'de dernek görünümlü 'Kolpaçino' kumarhanesine polis baskını! Defalarca mühürlenmişti İzmir'de dernek görünümlü 'Kolpaçino' kumarhanesine polis baskını! Defalarca mühürlenmişti Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir, Jandarma, Gülşehir, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:41 Portekiz, Trabzon'un Yunan yıldızının 12 milyon euroluk bonservisine evet dedi: Son sözü Bakasetas söyleyecek
09:37 Putin; düşürülen Rus uçağına karşı İstanbul'a atom bombası atılmasını isteyen Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla katıldı
09:06 İBB'nin zam kararı sonrası güncelleme kuyruğuna akın ettiler: Taksi kuyrukları gece boyu devam etti
08:48 Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü! Gonca Vuslateri, kendisiyle dalga geçen Cem Yılmaz'ı affetti
08:42 Emeklilere bayram müjdesi: Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkabilir
08:35 Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, "Beni öldürüyorlardı kendimi korudum" dedi
08:28 Zelenski Türkleri kılıçtan geçiren örgütü övdü, ayakta alkışlandı
08:24 Yeni araştırma: Geçinmek için öğünlerini azaltanların oranı yüzde 50, "kalın giyinip evi ısıtmıyorum" diyenler yüzde 54
08:04 9 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak: Sıcaklıklar yükseliyor, 3 bölgede sağanak beklentisi
07:58 Rıza Kocaoğlu'nun yeni sevgilisi de bir oyuncu: Cihangir'de görüntülendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 09:48:23. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement