Nevşehir'de sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipler, ilçede bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 bin 842 litre etil alkol, şişe dolum makinesi, bant yapıştırma makinesi, 5 bin 166 boş şişe ele geçirildi, S.Y, İ.Ö, R.Ç, M.T, Y.E.Ç. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.