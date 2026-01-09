New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı
09.01.2026 01:16
Dow Jones değer kazandı, Nasdaq düştü; tarım dışı istihdam verisi öncesi karışık piyasa tavrı.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,55 artışla 49.266,11 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi 6.921,36 puan seviyelerinde yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,44 azalışla 23.480,02 puana düştü.

ABD'de cuma günü açıklanacak kritik tarım dışı istihdam verisi öncesinde pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi artarak 208 bine yükseldi.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 artarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, aynı dönemde yüzde 1,9 düştü.

ABD'nin dış ticaret açığı ise geçen yıl ekim ayında 29,4 milyar dolara inerek Haziran 2009'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ayrıca gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesi New York Fed, Aralık 2025'e ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi geçen ay yüzde 3,4'e yükselirken, orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Kurumsal tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri ekipman üretimindeki sorunları çözene kadar savunma şirketlerinin temettü dağıtımı ve hisse geri alımı yapmasına izin vermeyeceğini açıklamasının ardından düşüşe geçen savunma hisseleri, Trump'ın 2027 yılı savunma bütçesinin 1,5 trilyon dolar olması gerektiğini belirtmesi sonrası yükseldi.

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerden Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 4,3, Northrop Grumman'in hisseleri yüzde 2,4 ve Kratos Defense'in hisseleri yüzde 13,8 değer kazandı.

Savunma hisselerinin aksine teknoloji hisselerinde düşüş görüldü. Yapay zeka ile bağlantılı öne çıkan hisselerden Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,2, Broadcom'un hisseleri yüzde 3,2 ve Oracle'ın hisseleri yüzde 1,7 geriledi.

Kaynak: AA

