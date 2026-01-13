New York Borsası Yükselişte! - Son Dakika
New York Borsası Yükselişte!

13.01.2026 01:16
Fed'in bağımsızlığına dair endişelere rağmen New York borsası, hafta boyunca yükseliş gösterdi.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelere rağmen haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 artarak 49.590,20 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 6.977,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kazançla 23.733,90 puana çıktı.

Dow Jones ile S&P 500 endeksleri kapanış rekorlarını tazeledi.

Fed'in bağımsızlığına dair endişelerle güne düşüşle başlayan pay piyasalarında kapanışta pozitif seyir izlendi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Adalet Bakanlığının Fed'e cuma günü büyük jüri celbi tebliğ ettiğini duyurmuştu.

Powell, "cezai iddianame" tehdidi aldığını belirterek, "Bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, görevini siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak şekilde yerine getirdiğini, görevini yapmaya devam edeceğini bildirmişti.

Analistler, bu durumu Trump'ın Fed'e faiz oranlarının düşürülmesi konusunda baskı yapma girişiminde "bariz bir tırmanış" olarak değerlendirdi.

Aralarında 3 eski Fed başkanının da bulunduğu önceki ABD ekonomi yönetimlerinde yer alan isimler, konuya dair açıklamalarında ekonomik performans açısından Fed'in bağımsızlığına vurgu yaptı.

Açıklamada, Fed Başkanı Powell'a bildirilen "cezai soruşturmanın" bu bağımsızlığı zayıflatmaya yönelik, savcılık yoluyla yapılan benzeri görülmemiş bir girişim olduğu kaydedildi.

ABD basınında, Trump'ın Fed'in yeni başkanı olabilecek adaylar arasında ismi geçen, varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder ile bu hafta mülakat yapacağına dair haberler yer aldı.

Trump, sosyal medya hesabından ABD Yüksek Mahkemesinin beklenen tarife kararına ilişkin açıklama yaptı.

Mahkemenin gümrük vergileri konusunda aleyhte karar vermesi durumunda ABD'nin geri ödemesi gereken tutarın yüz milyarlarca doları bulacağını belirten Trump, bunun yatırımlar da eklenirse trilyonlarca dolara ulaşabileceğini öne sürdü.

Kurumsal tarafta, Trump'ın kredi kartı faiz oranlarına bir yıl boyunca yüzde 10 tavan getirme çağrısı da bazı banka hisselerinde satış baskısına yol açtı.

Wells Fargo ile Bank of America'nın hisseleri yüzde 1, JPMorganChase'in hisseleri yüzde 1,5, Citi'nin hisseleri yüzde 3 ve Capital One'ın hisseleri yüzde 6 civarında değer kaybetti.

Analistler, Trump'ın uygun fiyatlılığı artırmaya yönelik bu çağrısının ters tepebileceğini ve kredilendirmeyi kısıtlayarak tüketicilere ve banka karlılıklarına zarar verebileceğini söyledi.

Apple'ın hisseleri ise yeni nesil yapay zeka altyapısının Google'ın Gemini modeli ve bulut teknolojisi temel alınarak geliştirileceğini açıklaması sonrasında yüzde 0,3 arttı.

Haber sonrasında Google'ın çatı şirketi Alphabet'in piyasa değeri bir süreliğine 4 trilyon dolar seviyesini görürken, şirketin hisseleri günü yüzde 1 yükselişle tamamladı.

Ayrıca Nvidia ile Eli Lilly, ortak araştırma laboratuvarı için 5 yılda 1 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Nvidia'nın hisseleri yatay seyir izlerken, Eli Lilly'nin hisseleri yüzde 1,6 değer kazandı.

Bu hafta ABD'de enflasyon ile perakende satış verilerinin yanı sıra JPMorganChase, Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın yayımlayacağı bilançolar takip edilecek.

Kaynak: AA

