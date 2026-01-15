New York Borsası Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

New York Borsası Yükselişte

15.01.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çip şirketlerinin hisseleri sayesinde New York borsası açılışta pozitif bir seyir izledi.

NEW New York borsası, çip şirketlerinin hisselerindeki artışın desteğiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 artarak 49.201,10 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,62 artışla 6.969,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kazançla 23.693,97 puana ulaştı.

Yatırımcılar açıklanan makroekonomik veriler ile şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ocak ile biten haftada 198 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, verinin iş gücü piyasasında düşük işten çıkarma ve düşük işe alım oranlarının olduğunu yansıtmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkede ithalat fiyat endeksi geçen yıl kasımda sona eren iki aylık dönemde yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5 artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi ise ocakta 7,7 değerine çıktı.

Philadelphia Fed imalat endeksi de geçen yıl aralıktaki eksi 8,8 seviyesinden ocakta 12,6'ya yükseldi.

Kurumsal tarafta, ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs ile Morgan Stanley'nin hisseleri, bugün açıkladığı bilançolarında beklentilerin üzerinde net kar bildirmeleri sonrasında sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 3 civarında değer kazandı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın kredi kartı faiz oranlarına bir yıllık yüzde 10'luk tavan getirilmesini önerdiğine işaret ederek, bu hafta finansal kurumların hisselerinin güçlü kar açıklamalarına rağmen bu öneriye dair endişeler nedeniyle baskı altında kaldığını anımsattı.

Tayvanlı çip şirketi TSMC'nin ABD borsalarında işlem gören hisseleri ise bilançosunda karının yüzde 35 arttığını açıklaması sonrasında yüzde 4 yükseldi.

ABD'li çip şirketlerinin hisseleri de değer kazandı. Broadcom ile Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 2, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 3,5 ve AMD'nin hisseleri yüzde 4'e yakın arttı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, karşı karşıya oldukları en önemli durumun enflasyonu tekrar yüzde 2 seviyesine çekmek olduğunu söyledi.

İş gücü piyasasında istikrar olduğunu dile getiren Goolsbee, büyümenin de oldukça sağlam olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

New York, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:57:00. #7.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.