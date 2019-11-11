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New York'ta Türk ezgileri

6 saat önce

Müzenin Türk-İslam Eserleri etkinliğinde sahneye çıkan Yücel'e dünyaca ünlü Türk saksafon sanatçısı İlhan Erşahin ve gitarist Emre Yılmaz eşlik etti.

New York'ta Türk ezgileri, System.String[]

Müzenin Türk-İslam Eserleri etkinliğinde sahneye çıkan Yücel'e dünyaca ünlü Türk saksafon sanatçısı İlhan Erşahin ve gitarist Emre Yılmaz eşlik etti.

İlhan Erşahin, Emre Yılmaz, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:37 
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