New York'ta Türk ezgileri
6 saat önce
Müzenin Türk-İslam Eserleri etkinliğinde sahneye çıkan Yücel'e dünyaca ünlü Türk saksafon sanatçısı İlhan Erşahin ve gitarist Emre Yılmaz eşlik etti.
Müzenin Türk-İslam Eserleri etkinliğinde sahneye çıkan Yücel'e dünyaca ünlü Türk saksafon sanatçısı İlhan Erşahin ve gitarist Emre Yılmaz eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:37
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