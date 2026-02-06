Nif Çayı Taştı, Üzüm Bağları Su Altında Kaldı - Son Dakika
Nif Çayı Taştı, Üzüm Bağları Su Altında Kaldı

Nif Çayı Taştı, Üzüm Bağları Su Altında Kaldı
06.02.2026 16:59
Manisa'da Nif Çayı'nın taşması sonucu binlerce hektar üzüm bağı su altında kaldı, ulaşım aksadı.

MANİSA'nın Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinden geçerek İzmir Körfezi'ne dökülen Nif Çayı, sağanak sonrası sel suları nedeniyle taştı. Taşkın sonucu Gediz Ovası'ndaki binlerce hektar üzüm bağı su altında kaldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden doğup Manisa'nın Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinden geçerek İzmir Körfezi'ne dökülen Nif Çayı, dün gece başlayıp sabaha kadar aralıksız süren sağanak nedeniyle taştı. Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı ile Aşağıçobanisa mahallelerinde geniş tarım arazileri suyla doldu. Özellikle üzüm bağlarının zarar gördüğü bölgede çiftçiler sabah saatlerinde bağlarına ulaşmakta güçlük çekti. Taşkın nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, su seviyesinin yükseldiği noktalarda sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerledi. Yere yakın otomobillerin sürücüleri ise ilerleyemeyince geri dönmek zorunda kaldı. Taşkının oluşturduğu manzara havadan ve karadan görüntülendi.

Hacı Haliller Mahallesi'ne gitmek isteyen ve fakat taşan suyun yolu kapatmasıyla geri dönmek zorunda kalan Yasin Akay, "Hacı Haliller Mahallesi'ne gidecektim, geçemedim. Hamzabeyli ve Gümülceli mahallelerinde de yol kapalı. O nedenle dönmek zorunda kadım" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nif Çayı Taştı, Üzüm Bağları Su Altında Kaldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Nif Çayı Taştı, Üzüm Bağları Su Altında Kaldı - Son Dakika
