Niğde Belediye Başkanı 2020'nin ilk halk gününde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Niğde Belediyesi'nin her hafta çarşamba günü gerçekleştirdiği, vatandaşların istek ve belediyeden beklentilerini doğrudan belediye başkanına ilettiği 'Halk Günü Toplantıları' devam ediyor.



"Bizler vatandaşlarımızın emanetine sahip çıkmak için omuzladığımız bu görevi birlikte sürdüremeye devam edeceğiz" diyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halk gününe katılan vatandaşların çözüme kavuşturulmak üzere şikayet ve taleplerini dinledi.



Halk günü toplantısına katılan vatandaşlara Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Hemşehrilerimizin yol gösterici önerileri ve taleplerini notlarımıza alarak gerekli talimatları çalışma arkadaşlarımıza ilettik. Niğdemizde 2020 yılında hep birlikte ortak akılla şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - NİĞDE