Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri Mersin'de yangın eğitimine katıldı - Son Dakika
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Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri Mersin'de yangın eğitimine katıldı

26.05.2022 16:16
Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri Mersin'de yangın eğitimine katıldı

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de orman yangınlarıyla etkin mücadele etmek için eğitim aldı.

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de orman yangınlarıyla etkin mücadele etmek için eğitim aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesinde düzenlenen programa, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Kayseri'den ekipler katıldı.

Ekiplere, orman yangınlarıyla mücadele etmek için gereken bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik eğitimler verildi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, geçen yıl orman yangınları konusunda çok üzücü günler geçirildiğini belirterek, "Devletimiz bu yangınların tekrar etmemesi için gereken her türlü tedbiri alıyor. Personellerimizin de aldığı bu eğitimler yangınla mücadele açısından önemli. Eğitimlerini sürdüren personellerimize başarılar diliyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri Mersin'de yangın eğitimine katıldı - Son Dakika


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