Niğde'de 5 mülki idare amirinin atamaları yapıldı
26 dakika önce
Niğde'de görev yapan 5 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve Kaymakamlığa atamaları yapıldı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:53 Kaynak: İHA
'de görev yapan 5 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve Kaymakamlığa atamaları yapıldı.
Açıklanan kararname sonrasında Niğde'de bulunan Mülki İdare Amirlerinde de değişiklik oldu. Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç Denizli
Vali Yardımcılığı'na, Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ Amasya
Vali Yardımcılığı'na, Ulukışla
Kaymakamı Arif Oltulu Rize Güneysu
Kaymakamlığı'na, Hukuk Müşaviri Cevat Uyanık Artvin
Vali Yardımcılığına Hukuk Müşaviri Mehmet Öz Hatay
Vali Yardımcılığına, Altunhisar
Kaymakamı Ömer Özbay ise Artvin'in Ardanuç
ilçesine atandı. - NİĞDE
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