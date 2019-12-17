Niğde'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Niğde'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı

6 saat önce

2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında eş zamanlı 81 ilde gerçekleştirilen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı, System.String[]

2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında eş zamanlı 81 ilde gerçekleştirilen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Şimşek, valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, son zamanlarda yaşanan kadına yönelik şiddet ve kötü muamelenin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Bu kapsamda, 75 maddeden oluşan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" hazırlandığını anımsatan Şimşek, bu plan doğrultusunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" imzalanarak ciddi bir seferberlik başlatıldığını aktardı.

Eylem planının Niğde'de de tüm kurum ve kuruluşlarla toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesi ve uygulamanın işlerlik kazanmasının büyük önem arz ettiğini belirten Şimşek, şiddet mağduru kadınların ve çocukların korunması ve desteklenmesiyle ilgili yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiğini vurguladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve Kadın Konuk Evleri (KKE) ile 2019'da 850 yönlendirme ve rehberlik, 903 psiko-sosyal destek hizmeti verildiğini aktaran şimşek, şunları kaydetti:

"Herhangi bir sebeple farklı şekillerde şiddet görmüş veya barınma ihtiyacı olan 115 kadınımıza Kadın Konuk Evinde barınma hizmeti verildi, 384 kişinin maddi yardım ve 255 kişinin de hukuki destek hizmetlerinden faydalanması sağlandı. Bu hizmetlerimizden toplamda 753 kadın, 163 erkek ve 63 çocuğumuz istifade etti. Öte yandan 7'si kadın, 3'ü çocuk olmak üzere yabancı uyruklu 10 kişi de ŞÖNİM ve KKE'nin bu kapsamdaki hizmetlerinden faydalandırıldı. Ayrıca şiddetin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında da ilimizde bin 297 vatandaşımıza eğitim verildi."

Toplantıya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üç aylık bebeğini sığındığı eve bırakıp kaçtı
Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın 13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenen kadın, her yerde biyolojik ailesini arıyor Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı

Son Dakika Haberleri
19:36 AFAD'dan 10. kuruluş yıl dönümü videosu - Son Dakika
19:34 Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı - Son Dakika
19:33 Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası - Son Dakika
19:32 Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:39:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]