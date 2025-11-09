Ispanak sanıp yediler, ölümün eşiğine geldiler

Niğde'de merkez ilçeye bağlı Karaatlı beldesinde yaşayan 11 kişilik aile, dün akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayeti görülen aile bireylerinden bazıları ise fenalaştı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Aile üyeleri, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ö.'nün hayati tehlikeyi atlatamadığı, B.N.Ö., R.Ö. ve Ş.A.Ö.'nün tedavilerinin devam ettiği, diğerlerinin ise taburcu edildiği bildirildi.

ISPANAK SANIP YEMİŞLER

Ailenin, ıspanak sanarak doğadan topladıkları 'güzelavrat otu'nu yemeklerine karıştırdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.