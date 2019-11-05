Son Dakika Haberleri: Niğde garsonun bulduğu para sahibine ulaştırıldı
Son Dakika Güncel Niğde garsonun bulduğu para sahibine ulaştırıldı

Niğde garsonun bulduğu para sahibine ulaştırıldı

7 saat önce

Garsonun bulduğu para sahibine ulaştırıldıNiğde'nin Ulukışla ilçesi Çiftehan köyünde yaşayan garson İshak Özmen'in yolda bulduğu para, kamera kayıtlarından tespit edilen sahibine teslim edildi.

Garsonun bulduğu para sahibine ulaştırıldı

Niğde'nin Ulukışla ilçesi Çiftehan köyünde yaşayan garson İshak Özmen'in yolda bulduğu para, kamera kayıtlarından tespit edilen sahibine teslim edildi.

Garson İshak Özmen, köy meydanında yürüdüğü sırada, ATM yakınında bir miktar para buldu. Ardından da Çiftehan Köyü Muhtarı Bülent Meral'e teslim etti. Köydeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Muhtar Meral, parayı düşürenin Mustafa Aymergen olduğunu gördü. Tutarı açıklanmayan para, Aymergen'e tesilm edildi. Köy Muhtarı Bülent Meral, örnek davranış sergileyen Özmen'e teşekkür etti.

Niğde garsonun bulduğu para sahibine ulaştırıldı

Çiftehan, Ulukışla, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:58 Kaynak: DHA
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