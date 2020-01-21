Nijerya'da 18 yılda petrol boru hatlarına 45 binden fazla saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Nijerya'da 18 yılda petrol boru hatlarına 45 binden fazla saldırı düzenlendi

6 saat önce

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, son 18 yılda petrol boru hatlarına 45 bin 347 saldırı düzenlendiği bildirildi.

Nijerya'da 18 yılda petrol boru hatlarına 45 binden fazla saldırı düzenlendi, System.String[]

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, son 18 yılda petrol boru hatlarına 45 bin 347 saldırı düzenlendiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan önlemlere rağmen petrol hırsızlığının ve sabotajlarının devam ettiğini söyledi.

Kyari, NNPC tesislerinin de hırsızlar tarafından sıklıkla saldırıya uğradığını belirterek, "2001 ile 2019 yılları arasında ülke genelindeki petrol boru hatlarına 45 bin 347 saldırı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Petrol hırsızlığı, yasa dışı petrol rafinerileri ve petrol boru hatlarına yönelik sabotajların Nijerya'nın gelirlerine önemli tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kyari, bunun ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ıncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların enerji altyapısına sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve insan kaçırma gibi olaylar nedeniyle Nijerya'nın günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapsa da en az 500 bin varillik kapasitesini kullanamadığı belirtiliyor.

Nijerya Endüstriyel Şeffaflık Girişimi (NEITI), petrol ve akaryakıt hırsızlığı nedeniyle, ülke ekonomisinin 10 yılda 41,9 milyar dolar zarara uğradığını açıklamıştı.

Petrol boru hatlarına yönelik saldırıların ayrıca çevre kirliliğine neden olduğu vurgulanmıştı.

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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