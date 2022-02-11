Üye Girişi
Nijerya'da 30 bin Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu - Son Dakika

Nijerya'da 30 bin Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu

11.02.2022 17:22
Nijerya'da 30 bin Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin 30 bin üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin 30 bin üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Borno Valisi Babagana Zulum, Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştü.

Zulum, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda Borno eyaletinde yaşanan gelişmelerle ilgili Buhari'ye bilgilendirdiğini belirtti.

Borno'da terörle mücadele önemli başarı kaydedildiğini aktaran Zulum, şimdiye kadar 30 bin Boko Haram ve ISWAP üyesinin hükümete teslim olduğunu söyledi.

Zulum, ayrıca, bölgedeki terör saldırılarının yakında geçmişte kalacağına dair iyimserliğini dile getirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

YORUMLAR
500

Batı Afrika, Boko Haram, Nijerya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da 30 bin Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:30:41. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da 30 bin Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement