Son Dakika Haberleri: Nijerya'da bir alışveriş merkezinde yangın
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Nijerya'da bir alışveriş merkezinde yangın

6 saat önce

Nijerya'da bir alışveriş merkezinde yangınNijerya, (DHA)- Nijerya'da 5 katlı popüler bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Nijerya'da bir alışveriş merkezinde yangın

Nijerya, (DHA)- Nijerya'da 5 katlı popüler bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Başkent Lagos'ta yer alan popüler bir alışveriş merkezi olan 'Balogun Market'te yangın çıktı. 5 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı ve çıkış nedenine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da bir alışveriş merkezinde yangın

Nijerya, İtfaiye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:47 Kaynak: DHA
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