Nijerya'da bir alışveriş merkezinde yangın
6 saat önce
Nijerya'da bir alışveriş merkezinde yangınNijerya, (DHA)- Nijerya'da 5 katlı popüler bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:47 Kaynak: DHA
Nijerya'da bir alışveriş merkezinde yangın
Nijerya, (DHA)- Nijerya'da 5 katlı popüler bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
Başkent Lagos'ta yer alan popüler bir alışveriş merkezi olan 'Balogun Market'te yangın çıktı. 5 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı ve çıkış nedenine dair bir bilgi paylaşılmadı.
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