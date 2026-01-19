Nijerya'da Boko Haram'a Hava Operasyonu

Nijerya'nın Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonlarında 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, 15-16 Ocak'ta Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Ejodame, operasyonlarda 40 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralandığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.